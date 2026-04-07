Torna il lockdown ma è energetico | smart working targhe alterne e tagli ai consumi

Da panorama.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si registra una serie di misure che limitano gli spostamenti e modificano le attività quotidiane, come lo smart working e le targhe alterne. Si tratta di interventi temporanei e mirati che coinvolgono anche riduzioni nei consumi energetici. Queste iniziative ricordano in parte le restrizioni adottate in passato, anche se non si tratta di un vero e proprio ritorno al lockdown.

Non è un ritorno al passato, ma qualcosa che gli somiglia molto. L’idea che l’energia possa tornare a essere una variabile dominante nelle scelte quotidiane — dai movimenti alle abitudini di lavoro — sembrava archiviata insieme alle grandi crisi del Novecento. Oggi, invece, riemerge con una forza che non è solo economica, ma sistemica. La tensione geopolitica in Medio Oriente, con le ripercussioni sui flussi petroliferi e la centralità strategica dello Stretto di Hormuz, ha riportato al centro una parola che l’Europa non pronunciava da tempo: razionamento. Non come misura immediata, ma come scenario possibile, sempre meno teorico. Il ritorno dello smart working, ma per un motivo diverso. 🔗 Leggi su Panorama.it

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