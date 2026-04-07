Torna il lockdown ma è energetico | smart working targhe alterne e tagli ai consumi

Negli ultimi giorni si registra una serie di misure che limitano gli spostamenti e modificano le attività quotidiane, come lo smart working e le targhe alterne. Si tratta di interventi temporanei e mirati che coinvolgono anche riduzioni nei consumi energetici. Queste iniziative ricordano in parte le restrizioni adottate in passato, anche se non si tratta di un vero e proprio ritorno al lockdown.

Non è un ritorno al passato, ma qualcosa che gli somiglia molto. L’idea che l’energia possa tornare a essere una variabile dominante nelle scelte quotidiane — dai movimenti alle abitudini di lavoro — sembrava archiviata insieme alle grandi crisi del Novecento. Oggi, invece, riemerge con una forza che non è solo economica, ma sistemica. La tensione geopolitica in Medio Oriente, con le ripercussioni sui flussi petroliferi e la centralità strategica dello Stretto di Hormuz, ha riportato al centro una parola che l’Europa non pronunciava da tempo: razionamento. Non come misura immediata, ma come scenario possibile, sempre meno teorico. Il ritorno dello smart working, ma per un motivo diverso. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Torna il lockdown, ma è energetico: smart working, targhe alterne e tagli ai consumi Italia a rischio lockdown energetico a maggio: limitazioni sui condizionatori, targhe alterne e smart workingGià la scorsa settimana Ryanair aveva indicato una data presunta: «Al momento i nostri fornitori di carburante possono garantire rifornimenti fino a... Leggi anche: Lockdown energetico, si studia il piano: scuola (e dad), smart working, targhe alterne. Cosa può succedere Temi più discussi: Lockdown energetico: non è più solo un'ipotesi. Ecco quando scatterebbero i divieti; Covid oggi, l'aggiornamento di aprile 2026: sintomi, nuove varianti e cosa fare; Torna il lockdown in Italia? Energia, ecco come potrebbero partire i razionamenti a causa della guerra in Iran; Lockdown energetico, l’Europa lancia l’allarme: cosa potrebbe succedere in Italia. Torna il lockdown, ma è energetico: smart working, targhe alterne e tagli ai consumiCrisi energetica globale: torna lo spettro del lockdown con smart working, targhe alterne e limiti ai consumi anche in Italia ... panorama.it Lockdown energetico in Italia? Il governo ci pensa, ecco cosa potrebbe accadereLa guerra in Iran sta portando il governo italiano a una serie di misure da adottare tra primavera ed estete. Le conseguenze della guerra in Iran stanno spingendo il governo a prendere delle misure ... notizie.it Maltempo, torna il freddo dalla Russia: temporali e venti forti - facebook.com facebook Medico accusato di tortura nei confronti di gatti randagi torna a lavoro a Brindisi, Romito (Lega) sollecita audizione - News x.com