Smart working targhe alterne e limiti ai condizionato | governo valuta il lockdown energetico

Il governo sta valutando diverse misure per ridurre i consumi energetici in risposta alla crisi attuale, senza aver ancora adottato decisioni definitive. Tra le proposte ci sono restrizioni sull’uso di condizionatori e sull’illuminazione pubblica, oltre a interventi sulla mobilità e sulla produzione industriale. Queste iniziative vengono considerate come parte di un piano graduale per gestire eventuali emergenze legate all’approvvigionamento energetico.

Il governo lavora a misure graduali per ridurre i consumi in caso di crisi energetica, dal contenimento di condizionatori e illuminazione pubblica fino a interventi su mobilità e produzione industriale, senza che al momento siano state prese decisioni definitive. Si tratta di scenari preparatori da attivare solo se la pressione energetica dovesse aumentare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Torna il lockdown, ma è energetico: smart working, targhe alterne e tagli ai consumi

Leggi anche: Il governo verso il lockdown energetico a maggio: condizionatori, targhe alterne e smart working

Temi più discussi: Smart working, razionamenti, targhe alterne: così il mondo sta reagendo allo choc dell’energia; Lockdown energetico, si studia il piano: scuola (e dad), smart working, targhe alterne. Cosa può succedere; Mercoledì festivo, smart working obbligatorio e settimana di 4 giorni: chi si sta attrezzando contro la crisi energetica; Meloni prepara le misure per l'emergenza energia (e il confronto con i partiti).

Smart working e targhe alterne, il governo pensa al piano d'emergenza per la crisi energeticaIl Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale del 2023 è la base sulla quale stanno lavorando i tecnici del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica per elaborare le misure ... ansa.it

Torna il lockdown, ma è energetico: smart working, targhe alterne e tagli ai consumiCrisi energetica globale: torna lo spettro del lockdown con smart working, targhe alterne e limiti ai consumi anche in Italia ... panorama.it

Smart working: cosa cambia dal 7 aprile con la nuova legge sulle Pmi - facebook.com facebook

Ecco l'ennesima stangata della piovra burocratica Smart working, arriva una scartavetrata di burocrazia x.com