Salvini difende Orbán | Un dittatore non organizza elezioni per perderle Ma dimentica il precedente Miloševi? | le aveva perse anche lui

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha commentato su una radio nazionale, affermando che un dittatore non organizza elezioni per perdere. La sua dichiarazione è arrivata in contesto di una discussione su un leader politico di un paese europeo. Questa affermazione ha suscitato reazioni sui social e tra gli analisti politici, con alcune persone che hanno ricordato esempi storici di leader che hanno perso elezioni.