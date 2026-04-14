Salvini difende Orbán | Un dittatore non organizza elezioni per perderle Ma dimentica il precedente Miloševi? | le aveva perse anche lui
Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha commentato su una radio nazionale, affermando che un dittatore non organizza elezioni per perdere. La sua dichiarazione è arrivata in contesto di una discussione su un leader politico di un paese europeo. Questa affermazione ha suscitato reazioni sui social e tra gli analisti politici, con alcune persone che hanno ricordato esempi storici di leader che hanno perso elezioni.
«Un dittatore non organizza elezioni per perderle». Sette parole, tra le altre, che Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha pronunciato su Rtl 102.5 per difendere il suo amico Viktor Orbán, appena sconfitto alle elezioni ungheresi del 12 aprile da Péter Magyar e dal suo partito Tisza, che ha ottenuto il 53,6% dei voti e 138 seggi su 199, abbastanza per una super maggioranza costituzionale. La logica salviniana è disarmante nella sua semplicità: chi organizza elezioni non è un dittatore. Peccato che la storia sia un cimitero di questa tesi. Quando le elezioni non bastano. Benito Mussolini tenne elezioni. Nel 1929 e nel 1934 organizzò plebisciti nei quali gli italiani erano invitati ad approvare una lista unica di candidati fascisti: il risultato ufficiale fu del 98% a favore.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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