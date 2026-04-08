Il paradosso di JD Vance | accusa l’Unione Europea di voler influenzare le elezioni in Ungheria ma lui stesso è a Budapest per sostenere Viktor Orbán

JD Vance, vicepresidente statunitense, si è recato a Budapest per sostenere il premier ungherese Viktor Orbán e ha partecipato a un evento al Mathias Corvinus Collegium. Durante il suo intervento, ha accusato l’Unione Europea di voler influenzare le elezioni in Ungheria, parlando di ingerenza straniera. Questa visita di Vance si svolge in un momento in cui le tensioni tra il governo ungherese e le istituzioni europee sono alte.

JD Vance è intervenuto al Mathias Corvinus Collegium, per sostenere Viktor Orbán. Nel suo discorso, il vicepresidente statunitense ha parlato di quella che a suo avviso è un’ingerenza straniera (in particolare dell’ UE ) nelle elezioni ungheresi. Queste le sue parole: «Mi è stato detto che anche la visita del vicepresidente degli Stati Uniti, che ha affermato che Orbán sta facendo un buon lavoro ed è uno statista utile alla causa della pace, rappresenta un’ingerenza straniera. Ciò che non è un’ingerenza straniera, invece, è quando l’Unione Europea minaccia di bloccare miliardi di dollari destinati all’Ungheria perché voi proteggete i vostri confini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il paradosso di JD Vance: accusa l’Unione Europea di voler influenzare le elezioni in Ungheria, ma lui stesso è a Budapest per sostenere Viktor Orbán Elezioni Ungheria: JD Vance arriva a Budapest per sostenere Viktor OrbánA pochi giorni dalle elezioni ungheresi, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Ferihegy di Budapest. Leggi anche: JD Vance sbarca in Europa, il discorso a Budapest per sostenere Viktor Orbán e il cellulare bollente per l’ultimatum all’Iran