Salvini con Giorgetti c' è l' idea del blocco del conto energia per il 2026

Il leader politico ha annunciato che, insieme a un suo collaboratore, si sta valutando di bloccare il conto energia per il 2026. La decisione riguarda una misura che potrebbe influenzare gli incentivi legati alle energie rinnovabili. La proposta è stata comunicata in un contesto di preoccupazioni legate alle conseguenze economiche per i cittadini e le imprese interessate a questo settore. La questione è ora al centro di discussioni tra i rappresentanti politici.