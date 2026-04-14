Salvini con Giorgetti c' è l' idea del blocco del conto energia per il 2026
Il leader politico ha annunciato che, insieme a un suo collaboratore, si sta valutando di bloccare il conto energia per il 2026. La decisione riguarda una misura che potrebbe influenzare gli incentivi legati alle energie rinnovabili. La proposta è stata comunicata in un contesto di preoccupazioni legate alle conseguenze economiche per i cittadini e le imprese interessate a questo settore. La questione è ora al centro di discussioni tra i rappresentanti politici.
"La situazione economica per milioni di italiani rischia di diventare sempre più complicata, io penso alle soluzioni che stiamo ipotizzando tra cui, ci stavo ragionando con il ministro dell'Economia Giorgetti, il blocco del conto energia, del conto bollette, luce, gas al pre-guerra in Iran per tutto il 2026": è quanto ha detto stamani il vicepremier Matteo Salvini parlando a Rtl.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Salvini: "La situazione economica rischia di diventare sempre più complicata, stavo ragionando con il ministro dell'Economia Giorgetti, il blocco del conto energia, del conto bollette, luce, gas al pre-guerra in Iran per tutto il 2026". #ANSA - facebook.com facebook
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