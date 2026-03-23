Una corona di fiori bianchi e la bandiera del Sole delle Alpi sul feretro. Nell’abbazia di Pontida, in provincia di Bergamo, si tengono i funerali del fondatore della Lega, Umberto Bossi. L’ultimo saluto del 'suò popolo nella cittadina dove si tiene il tradizionale raduno del Carroccio a partire dal 1990. Sembra un tuffo nel passato tra cori “Padania libera” e “Secessione”, foulard verdi e bandiere della Lega Nord con l'Alberto da Giussano. In camicia verde anche il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini: "Oggi non si dichiara nulla, oggi è la presenza". Il segretario del partito di via Bellerio attende l’arrivo del feretro sulla scalinata, in corteo appena dietro i familiari il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in lacrime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bossi, l'ultimo saluto a Pontida. Da Meloni a Giorgetti: ecco chi c'era. Salvini e il bacio alla moglie del Senatur

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