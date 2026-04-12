Salvini se la Ue non cambia il Patto di stabilità faremo da soli

Il leader di un partito politico ha dichiarato che, se l'Unione Europea non modificherà il Patto di stabilità, l’Italia agirà autonomamente. Ha aggiunto che la priorità è riformare le norme europee che limitano gli interventi a favore delle persone in difficoltà, lasciando gli altri aspetti in secondo piano. La posizione viene espressa in un momento di discussione sulle politiche economiche e sociali del paese.

"La priorità è sbloccare le norme europee che ci impediscono di aiutare gli italiani in difficoltà, tutto il resto viene dopo. La cosa assurda è che ancora oggi, con le crisi in corso, Bruxelles permetta agli Stati di spendere miliardi per le armi, ma impedisca all'Italia di spendere altrettanti soldi per aiutare chi non ce la fa". Così il vicepremier Matteo Salvini parlando a un gazebo della Lega a Milano. "O lo cambiano sto patto di stabilità oppure, se continueranno a non sentirci, faremo da soli" ha aggiunto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salvini, se la Ue non cambia il Patto di stabilità faremo da soli Leggi anche: Salvini processa in piazza i vincoli Ue. Pure Berlino sfida il Patto di stabilità Salvini a stampa estera: Deroga a Patto stabilità Ue è il minimo di buonsenso – Il video(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Leggo di timide aperture alla deroga sul Patto di Stabilità, mi sembra il minimo di buonsenso, mi sembra...