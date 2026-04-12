Matteo Salvini | Se la Ue non cambia il Patto di stabilità faremo da soli
Matteo Salvini ha annunciato che, se l'Unione Europea non modificherà il Patto di stabilità, l’Italia adotterà un percorso indipendente. Le sue dichiarazioni si concentrano sulle restrizioni imposte dalle regole europee, che secondo il leader della coalizione di centrodestra limitano la possibilità di intervenire a supporto dei cittadini in difficoltà. La posizione viene espressa in un momento di crescente attenzione alle norme che regolano i bilanci nazionali all’interno dell’Unione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le critiche alle regole europee. La priorità, secondo Matteo Salvini, è rivedere le norme europee che limitano la capacità dell’Italia di sostenere i cittadini in difficoltà. Il vicepremier sottolinea come, a suo avviso, le attuali regole rappresentino un ostacolo concreto agli interventi economici necessari, relegando tutto il resto in secondo piano. Il nodo della spesa pubblica. Salvini evidenzia quella che considera una contraddizione nelle politiche dell’Unione Europea: da un lato viene consentito agli Stati di investire ingenti risorse nel settore militare, mentre dall’altro si pongono limiti alla spesa destinata al supporto sociale ed economico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Salvini, se la Ue non cambia il Patto di stabilità faremo da soli"La priorità è sbloccare le norme europee che ci impediscono di aiutare gli italiani in difficoltà, tutto il resto viene dopo.
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