Salvatore Billi è il nuovo presidente Fipe Giovani Firenze-Arezzo

Salvatore Billi è stato nominato presidente interprovinciale del gruppo Giovani Imprenditori FIPE Confcommercio per le aree di Firenze e Arezzo. La nomina è stata annunciata recentemente, sostituendo il precedente incarico e assumendo la guida del gruppo. Billi ricopre questa posizione all’interno dell’associazione che rappresenta i giovani imprenditori nel settore della ristorazione e del tempo libero.

Salvatore Billi è il presidente interprovinciale del gruppo Giovani Imprenditori FIPE Confcommercio Firenze-Arezzo. La nomina è arrivata al termine delle votazioni che hanno visto il coinvolgimento degli imprenditori under 40 del settore dei pubblici esercizi delle due province. Al suo fianco.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Fipe giovani, Salvatore Billi eletto presidente interprovinciale Firenze-ArezzoArezzo, 14 aprile 2026 – Salvatore Billi è il presidente interprovinciale del gruppo Giovani Imprenditori FIPE Confcommercio Firenze-Arezzo. Fipe, Musacci presidente regionaleSi è svolta, nei giorni scorsi, l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna, la Federazione italiana...