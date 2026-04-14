Fipe giovani Salvatore Billi eletto presidente interprovinciale Firenze-Arezzo

Il 14 aprile 2026, è stato annunciato che Salvatore Billi è stato eletto presidente interprovinciale del gruppo Giovani Imprenditori FIPE Confcommercio per le aree di Firenze e Arezzo. La nomina riguarda il rappresentante di questa organizzazione, che si occupa di promuovere e sostenere gli imprenditori giovani nel settore della ristorazione e del commercio. La sua elezione è stata comunicata ufficialmente dalle associazioni coinvolte.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Salvatore Billi è il presidente interprovinciale del gruppo Giovani Imprenditori FIPE Confcommercio Firenze-Arezzo. La nomina è arrivata al termine delle votazioni che hanno visto il coinvolgimento degli imprenditori under 40 del settore dei pubblici esercizi delle due province. Al suo fianco, lavorerà il vicepresidente Lorenzo Cursano dello storico Caffè Le Rose di Firenze. Imprenditore del settore gastronomico, Billi è fondatore del progetto Billi’s, format di ristorazione nato ad Arezzo nel 2017 e cresciuto negli anni fino a espandersi a livello nazionale, con più punti vendita. Il suo modello imprenditoriale unisce il concetto internazionale del fast food con la qualità delle materie prime italiane, contribuendo a innovare l’offerta della ristorazione contemporanea.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fipe giovani, Salvatore Billi eletto presidente interprovinciale Firenze-Arezzo Simone Zerbini eletto VicePresidente FIPE-Confcommercio Emilia RomagnaSi è ieri, l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche di FIPE-Confcommercio Emilia Romagna, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi aderente... Confartigianato Imprese Giovani, parte la sfida a Foggia: Alfonso Carella eletto presidenteÈ ufficialmente partito il nuovo percorso di Confartigianato Imprese Giovani a Foggia, alla presenza anche di esponenti del sistema Confartigianato e...