Fipe Musacci presidente regionale

Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea per eleggere i nuovi responsabili di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna. Musacci è stato confermato come presidente regionale. Durante l’incontro, i rappresentanti del settore hanno discusso le prossime iniziative per supportare ristoratori, esercenti e operatori del turismo.

Si è svolta, nei giorni scorsi, l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna, la Federazione italiana pubblici esercizi che rappresenta il settore della ristorazione, intrattenimento e del turismo. In un clima di grande coesione e alla presenza dei rappresentanti di tutti gli 11 territori della regione chiamati ad esprimersi, Matteo Musacci è stato riconfermato presidente regionale per acclamazione. "La conferma di Musacci – commenta Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio – rappresenta un attestato di stima per il lavoro svolto nel mandato precedente ed una riconferma del valore del sistema Confcommercio Ferrara a tutti i livelli".

