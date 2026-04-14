Salute in movimento la prevenzione dell’Asl Avellino arriva a Bagnoli Irpino
Sabato 18 aprile si tiene una nuova tappa dell'iniziativa di prevenzione promossa dall'Asl Avellino, che coinvolge il centro di Bagnoli Irpino. L'evento prevede screening per patologie oncologiche e per l’epatite C, in collaborazione con il Comune locale. La giornata si svolge nel cuore dell’Alta Irpinia, con appuntamenti rivolti alla popolazione della zona.
Nuova tappa sabato 18 aprile con gli screening oncologici e dell’epatite C nel cuore dell’Alta Irpinia, in collaborazione con il Comune di Bagnoli.La prevenzione nei borghi d’IrpiniaAccorciare le distanze tra sanità e cittadini portando la prevenzione direttamente nei borghi d’Irpinia. Con questo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Salute in movimento, la prevenzione dell’Asl arriva a Bagnoli IrpinoTempo di lettura: 2 minutiAccorciare le distanze tra sanità e cittadini portando la prevenzione direttamente nei borghi d’Irpinia.
La salute si mette in movimento con i camper della prevenzione dell’Asl AvellinoLa prevenzione si mette in moto a marzo con le prime tre date del programma “Salute in movimento”.
Il futuro è oggi. L’Asl Avellino attiva i nuovi servizi digitali Cup Recall, messaggistica in Pronto Soccorso, comunicazioni broadcast: la transizione digitale sbarca su WhatsApp per semplificare l’accesso ai percorsi sanitari, migliorare la comunicazione con i citta - facebook.com facebook