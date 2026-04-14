Salute in movimento la prevenzione dell’Asl arriva a Bagnoli Irpino

Un nuovo servizio di prevenzione sanitaria è stato avviato nei borghi di Bagnoli Irpino, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle strutture sanitarie. L’iniziativa, promossa dall’Asl, prevede interventi di prevenzione e controlli direttamente nelle comunità locali, riducendo così le difficoltà di accesso alle strutture sanitarie. Questa operazione mira a favorire una maggiore partecipazione della popolazione alle attività di prevenzione e cura.

Tempo di lettura: 2 minuti Accorciare le distanze tra sanità e cittadini portando la prevenzione direttamente nei borghi d’Irpinia. Con questo obiettivo, il prossimo 18 aprile, i Camper dell’Asl Avellino arrivano a Bagnoli Irpino Presso l’oratorio parrocchiale di piazza Fratelli Rosselli, nuova giornata dedicata alla prevenzione con gli screening oncologici e dell’epatite C gratuiti, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dalle 9:00 alle 14:00, il personale dell’Azienda Sanitaria Locale sarà a disposizione per eseguire gratuitamente i seguenti esami: Screening Mammografico: dedicato alle donne tra i 50 e i 69 anni. Screening Cervice Uterina: Pap-test (25-29 anni) e HPV DNA test (30-64 anni).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salute in movimento, la prevenzione dell’Asl arriva a Bagnoli Irpino La salute si mette in movimento con i camper della prevenzione dell’Asl AvellinoLa prevenzione si mette in moto a marzo con le prime tre date del programma “Salute in movimento”. “Salute in movimento”: tornano i camper dell’Asl AvellinoTempo di lettura: 2 minutiLa prevenzione si mette in moto a marzo con le prime tre date delprogramma “Salute in movimento”. Nel corso di un’attività di controllo del territorio, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Bagnoli Irpino (AV), insieme ai servizi veterinari dell’ASL competente, hanno rinvenuto a Montella, in via San Francesco, un cane meticcio in condizioni gravissime e chiarame - facebook.com facebook Buongiorno da Bagnoli Irpino (AV) #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #ForzeArmate #Difesa #1aprile x.com