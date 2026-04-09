Salute della donna | una settimana di visite e controlli gratuiti in Aoup

Dal 22 al 29 aprile, l’Aoup organizza una settimana di visite e controlli gratuiti dedicati alla salute femminile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna. Durante questo periodo, vengono offerti servizi clinico-diagnostici e informativi senza costi, nell’ambito dell’(H) Open Day sulla salute della donna promosso da Fondazione Onda ETS. L’iniziativa coinvolge diverse strutture dell’ente e mira a sensibilizzare sul tema.

Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, l’Aoup aderisce all’(H) Open Day sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. In. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Giornata nazionale della salute della donna, una settimana di visite gratis all'IngrassiaUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione... Salute della donna: una settimana di visite gratuite al Policlinico Federico IIAnche quest'anno l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli aderisce alla (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS. Temi più discussi: Giornata nazionale della salute della donna, una settimana di visite gratis all'Ingrassia; Salute della donna, 31 iniziative gratuite sul territorio con Asst di Bergamo Ovest; 22-29 aprile Open Week Salute donna al Policlinico San Donato; Porte aperte nelle strutture sanitarie per la Giornata della salute della donna. Salute della donna: una settimana di visite e controlli gratuiti in AoupUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della don ... pisatoday.it Salute della donna, per una settimana visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedaliDal 22 al 29 aprile, in occasione dell'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, torna la (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets. (ANSA) ... ansa.it L’Italia è una democrazia imperfetta, peggiore rispetto a Stati Uniti, Israele e la maggioranza degli Stati dell’Unione europea. A dirlo è l’Intelligence Unit del settimanale britannico The Economist, che dal 2006 monitora lo stato di salute della democrazia. 167 P - facebook.com facebook Salute della donna, 31 iniziative gratuite sul territorio con Asst di Bergamo Ovest x.com