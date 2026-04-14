Salute della Donna | al Papa Giovanni visite ginecologiche incontri ed eventi informativi

Mercoledì 22 si svolgerà l’11ª Giornata nazionale della salute della donna, con attività che includono visite ginecologiche gratuite, incontri e iniziative informative presso il centro sanitario. L’evento mira a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della cura della salute femminile, coinvolgendo professionisti del settore e partecipanti di diverse età. La giornata si inserisce nel calendario dedicato alla promozione del benessere delle donne.

In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna che si celebra mercoledì 22 aprile 2026, l’ASST Papa Giovanni XXIII aderisce all’(H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda ETS per la settimana dal 22 al 29 aprile per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Visite ginecologiche gratuite sono prenotabili, sino a esaurimento dei posti disponibili, telefonando al numero 035.2676666, attivo da lunedì a venerdì dalle 14 alle 15. Le visite ginecologiche, previste per mercoledì 22 aprile al pomeriggio dalle ore 13, sono rivolte a donne minori di 25 anni e prevedono una consulenza sulla contraccezione.🔗 Leggi su Bergamonews.it Open week sulla salute della donna: visite ed esami gratuiti al FatebenefratelliUn’iniziativa che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito decine di migliaia di prestazioni, confermando l’impegno strutturale... Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti a Casa Sollievo della SofferenzaSaranno 253 i presìdi aderenti al network con il Bollino Rosa che offriranno alla popolazione femminile visite, esami strumentali,...