Salis esulta | Ciao Orbán Ma non si farà processare

Da ilgiornale.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilaria Salis ha partecipato a diversi programmi televisivi e radiofonici, affermando di essere vittima di persecuzioni politiche in Ungheria. Durante le sue comparizioni, ha esposto le sue accuse e la volontà di non essere processata nel paese. La giornalista ha anche salutato pubblicamente il premier ungherese, rivolgendogli un messaggio di saluto. La vicenda ha suscitato attenzione sui media italiani e internazionali.

Ilaria Salis fa il giro di tv e radio per ri-mettere l'abito della "perseguitata politica" in Ungheria. Dopo la foto opportunity per la sconfitta di Orban, l'eroina della sinistra ingrana la retromarcia e rievoca il pericolo dittatura in Ungheria. In Spagna, un'altra icona della sinistra italiana incassa un colpo: il giudice istruttore chiede il processo per Begona Gomez, moglie del premier socialista Pedro Sanchez, il modello cui si ispira la segretaria del Pd Elly Schlein. L'ubriacatura a sinistra per la sconfitta di Orban in Ungheria e la vittoria del candidato del Ppe si spegne all'alba. Ieri, ospite de l'Aria che Tira, Ilaria Salis corregge il tiro: "Un cambio di governo non significa immediatamente che vengano ripristinate in Ungheria delle istituzioni democratiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Salis esulta: "Ciao Orbán". Ma non si farà processare

Ilaria Salis festeggia la fine del “regime” di Orbàn: ora si farà processare in Ungheria rinunciando all’immunità?Lei festeggia, illudendosi, forse, di potersi risparmiare il pressing della giustizia ungherese affinché si faccia processare.

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