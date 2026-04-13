Ilaria Salis esulta per Orban | l' ultima sceneggiata

L'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra ha commentato con entusiasmo le ultime dichiarazioni del premier ungherese. La sua reazione è arrivata dopo un discorso pubblico in cui il leader del governo ha criticato alcune normative europee e annunciato nuove iniziative politiche. La vicenda ha suscitato attenzione tra i membri del Parlamento europeo, con reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori delle posizioni espresse.

Sbornia ungherese per Ilaria Salis. L'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, che a Budapest ha ancora un processo pendente sulle sue spalle per l'aggressione a un attivista di estrema destra, festeggia con una raffica di post la sconfitta del suo nemico pubblico numero uno, Viktor Orban, sconfitto alle elezioni politiche dallo sfidante (di destra) Peter Magyar. "Non una vittoria della sinistra, ma almeno una pesantissima sconfitta dell’estrema destra globale e – speriamo – la fine del regime - scrive su Instagram l' antifa milanese -. L’Ungheria e l’Europa saranno posti migliori senza Orbán. Spiace per Meloni e Salvini. A mai più rivederci!".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis esulta per Orban: l'ultima sceneggiata Leggi anche: Elezioni in Ungheria, Ilaria Salis esulta: "Goodbye forever Mr. Orban!" Leggi anche: Ungheria, Orban perde le elezioni e Ilaria Salis festeggia: “Addio”