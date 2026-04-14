Salire per sopravvivere un libro al baitoed escursione al chiaro di luna

Da veronasera.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 2 maggio 2026 si terrà la presentazione del libro “Salire per sopravvivere”, scritto dalla naturalista Chiara Bettega. L’evento si svolgerà in una location dedicata e prevederà anche un’escursione guidata al chiaro di luna. Il volume affronta temi legati alla natura e alla sopravvivenza, offrendo spunti e riflessioni su pratiche di escursionismo e tutela ambientale. L’appuntamento coinvolge appassionati e curiosi interessati a conoscere meglio queste tematiche.

Sabato 2 maggio 2026, presentazione del libro: “Salire per sopravvivere” di Chiara Bettega, Naturalista.Ore 16.30 ritrovo in un punto che verrà comunicato agli iscritti; breve escursione naturalistica guidata tra i pascoli in fiore per raggiungere il baito di Malga Zocchi. Presentazione della.🔗 Leggi su Veronasera.it

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