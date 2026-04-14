Salire per sopravvivere un libro al baitoed escursione al chiaro di luna

Sabato 2 maggio 2026 si terrà la presentazione del libro “Salire per sopravvivere”, scritto dalla naturalista Chiara Bettega. L’evento si svolgerà in una location dedicata e prevederà anche un’escursione guidata al chiaro di luna. Il volume affronta temi legati alla natura e alla sopravvivenza, offrendo spunti e riflessioni su pratiche di escursionismo e tutela ambientale. L’appuntamento coinvolge appassionati e curiosi interessati a conoscere meglio queste tematiche.

Sabato 2 maggio 2026, presentazione del libro: “Salire per sopravvivere” di Chiara Bettega, Naturalista.Ore 16.30 ritrovo in un punto che verrà comunicato agli iscritti; breve escursione naturalistica guidata tra i pascoli in fiore per raggiungere il baito di Malga Zocchi. Presentazione della.🔗 Leggi su Veronasera.it "Ciaspobomb...al chiaro di luna"Sabato 31 Gennaio Ciaspolata al chiaror di luna “quasi” piena tra boschi e malghe della Lessinia, con osservazione delle tracce lasciate dalla fauna... Leggi anche: Vezza d'Oglio: Ciaspolada al chiaro di luna The Fastest Path to SUCCESS | Learn These Key Skills Today Prima di salire sullo scooter, ha mostrato la pistola agli amici, quella che aveva stretta sotto la cinta dei pantaloni. Poi si è messo all’inseguimento di un’auto - un suv modello Tiguan - per poi dare inizio a una manciata di minuti di terrore puro, culminati nell’om - facebook.com facebook in #Iran han visto salire il cambio a ~1.770.000 Rial iraniani alla data del 28 Feb cioè dell'aggressione militare da parte di Trump e Netanyahu. Il prezzo del dollaro USA è poi sceso a 1.470.000 l'8 Apr all'annuncio del cessate il fuoco. Ora va verso i 1.600.000 x.com