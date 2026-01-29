Ciaspobombal chiaro di luna

Sabato sera, nel cuore della Lessinia, si svolge una ciaspolata speciale sotto la luce della luna quasi piena. Decine di appassionati si ritrovano tra boschi e malghe, camminando sulla neve fresca e cercando di scoprire le tracce lasciate dagli animali selvatici. L’evento, chiamato “Ciaspobomb...al chiaro di luna”, promette un’esperienza unica, tra silenzio e natura, con gli occhi puntati sul cielo e sulle impronte nel bianco.

Sabato 31 Gennaio Ciaspolata al chiaror di luna “quasi” piena tra boschi e malghe della Lessinia, con osservazione delle tracce lasciate dalla fauna selvatica sul manto nevoso.A metà percorso, gustoso bombardino con panna. Ritrovo: ore 20.30 – parcheggio di Bocca di SelvaRientro: alle auto per le 23.00 circaPercorso: 5–6 kmDislivello: 150–200 m - scarponcini da trekking- abbigliamento adatto alla stagione- torcia frontale- bastoncini- acqua- snack- tazza o bicchiere non usa e getta In caso di mancanza di neve, l’attività verrà svolta come escursione a piedi.Quota di partecipazione (soci): 14 euro🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Ciaspo Bomb Il Chiaro Di Luna Amici della Musica di Firenze: Rafa? Blechacz, Chopin… al chiaro di luna ’Chiaro di luna’, così la mostra è collettiva Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Al chiaro di luna (IULK Version)

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.