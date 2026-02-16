Vezza d' Oglio | Ciaspolada al chiaro di luna

Vezza d'Oglio, in Alta Valle Camonica, organizza la Ciaspolada al chiaro di luna perché il 28 febbraio si svolge la tradizionale escursione notturna con racchette da neve. La manifestazione, che richiama ogni anno centinaia di appassionati, si svolge tra le luci della luna e i paesaggi innevati, offrendo un’esperienza unica sotto un cielo stellato.

La partenza, come da tradizione, è attesa per le 19 da piazza 4 luglio 1866. Ma Vezza accompagna l'attesa della sua serata più importante con una intera giornata di festa. Già dalle 10 del mattino, e per tutto il giorno (fino a mezz'ora prima dell'avvio) alla palestra comunale sarà aperta la consegna di pettorali, ciaspole e dei gadget destinati ai primi 3000 iscritti. Mentre dalle 16.30 il centro cittadino offrirà musica, animazione e bevande calde (cioccolata e the) per tutti. L'arrivo è atteso a partire dalle 20 presso il Centro Eventi Adamello: qui chi l'avrà prenotata assieme all'iscrizione troverà una succulenta cena; ma la serata proseguirà per tutti tra musica e momenti conviviali.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Sabato sera, nel cuore della Lessinia, si svolge una ciaspolata speciale sotto la luce della luna quasi piena.

