Milanese 17enne con precedenti cammina sul tetto del Duomo per far volare il drone

Una giovane di 17 anni, con precedenti, è stata vista camminare sul tetto del Duomo di Milano mentre faceva volare un drone. Nella stessa giornata a Como, una turista polacca ha chiamato le forze dell’ordine segnalando due giovani sul tetto del Duomo di Como. Le autorità sono intervenute per verificare le segnalazioni e gestire la situazione. Non sono stati riportati danni o incidenti di rilievo.

Momenti di tensione nel cuore di Como nella mattinata di domenica, quando una turista polacca ha contattato la polizia segnalando la presenza di due giovani sul tetto del Duomo di Como. I ragazzi, secondo quanto riferito, stavano camminando lungo il perimetro in modo pericoloso, arrivando fino.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Cammina all'indietro sul tetto del palazzetto e precipita: 26enne salvato dall'erba