Salgono i prezzi delle case ma dov' è l' accessibilità?

Il mercato immobiliare di Latina registra un aumento dei prezzi delle case, con una crescita significativa nel settore. Tuttavia, resta un problema aperto legato alla possibilità di acquistare o affittare un’abitazione, considerando i costi sempre più elevati. La questione dell’accessibilità abitativa continua a essere al centro delle discussioni, anche se i dati sulle quotazioni immobiliari mostrano una tendenza al rialzo.

Il mercato immobiliare di Latina è in crescita, e lo sono anche i prezzi. C'è un tema però che continua a essere al centro dell'attenzione, ed è quello dell’accesso all’abitare. “Si tratta di una tendenza che stiamo osservando da tempo – dichiara il presidente provinciale di Salp C.A.S.A.🔗 Leggi su Latinatoday.it

WTF Is Going On With Home Prices Right Now!

Olimpiadi 2026: Biglietti in forte crescita, ma prezzi cerimonia di chiusura salgono a 2900 euro. Allarme accessibilità.Milano Cortina 2026 continua a registrare un forte interesse da parte del pubblico, con 1,27 milioni di biglietti venduti a metà competizione.

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Temi più discussi: Perché il costo delle case è salito in tutta Italia?; Case in Toscana, salgono i prezzi. Pistoia tra le province più accessibili; Salgono i prezzi degli immobili in Italia. Atteso un nuovo aumento sui tassi dei mutui; Salgono i prezzi delle case: a Perugia il centro a 1800 euro al metro quadrato, Terni a 1500.

Nuova stangata sulle sigarette, da oggi scattano gli aumenti: da 20 a 50 centesimi a pacchetto – Tutti i prezzicatta l’adeguamento delle accise e i prezzi salgono su tutte le fasce: colpite sia le marche economiche sia quelle premium, con il tabacco trinciato che registra gli incrementi più marcati ... lanuovasardegna.it

Petrolio, prezzi salgono nuovamente: ma benzina e diesel sono in lieve calo,In data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,783 euro/l per la benzina e 2,160 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, ... adnkronos.com

Domenica 17 maggio 2026, all’Adunata di Feudalesimo e Libertà, salgono sul palco i Visions of Atlantis. Tra mito, mare e acciaio. Trezzo sull’Adda (MI) Live Music Club Domenica 17 maggio 2026 Nella stessa serata suoneranno anche Bardo Magno, Gli - facebook.com facebook

Le imprese salgono in cattedra in 50 scuole pugliesi per parlare agli studenti di futuro, opportunità, lavoro. E' l'invasione pacifica di Confindustria Bari e Bat per convincere i giovani a rimanere sul territorio x.com