Salgono i prezzi delle case ma dov' è l' accessibilità?

Da latinatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato immobiliare di Latina registra un aumento dei prezzi delle case, con una crescita significativa nel settore. Tuttavia, resta un problema aperto legato alla possibilità di acquistare o affittare un’abitazione, considerando i costi sempre più elevati. La questione dell’accessibilità abitativa continua a essere al centro delle discussioni, anche se i dati sulle quotazioni immobiliari mostrano una tendenza al rialzo.

Il mercato immobiliare di Latina è in crescita, e lo sono anche i prezzi. C'è un tema però che continua a essere al centro dell'attenzione, ed è quello dell’accesso all’abitare. “Si tratta di una tendenza che stiamo osservando da tempo – dichiara il presidente provinciale di Salp C.A.S.A.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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