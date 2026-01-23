Affitti 2026 i prezzi salgono più delle case | la classifica delle città più care

Secondo un’analisi di Immobiliare.it, nel 2026 i costi degli affitti nelle principali città italiane sono previsti in aumento, superando in alcuni casi il valore delle abitazioni. La ricerca coinvolge dodici città principali e fornisce un quadro aggiornato sulle tendenze del mercato immobiliare e degli affitti nel prossimo futuro. Un’attenzione particolare è rivolta alle variazioni di prezzo e alle aree più interessate da questa dinamica.

Gli affitti nel 2026 potrebbero costare di più. A dirlo è l'analisi di Immobiliare.it, condotta sulle 12 principali città italiane. Secondo le previsioni, tra inizio 2026 e fine 2026 i canoni risulteranno aumentati più dei prezzi di vendita. Questo significa che avere una casa in affitto costerà +8,1%, rispetto ad acquistare nel corso di questo nuovo anno una casa, che risulterà comunque con un prezzo maggiorato di +3,1% rispetto allo scorso anno. Le città dove si contano incrementi più elevati non saranno Milano e Roma, come ci si può aspettare, ma Bari e Firenze.

