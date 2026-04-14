A Salerno si è acceso un acceso confronto tra le forze politiche sulla gestione della tutela degli animali e sui servizi veterinari offerti in città. La discussione riguarda le modalità di pianificazione e le responsabilità legate alla tutela animale, con alcune fazioni che contestano le scelte messe in atto dall’amministrazione locale. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, portando alla luce differenze di opinione tra le varie parti coinvolte.

La gestione della tutela animale e la pianificazione dei servizi veterinari a Salerno sono diventate il fulcro di un acceso confronto tra le forze che si contendono l’amministrazione cittadina. Nadia Bassano, candidata del Movimento Cinque Stelle a sostegno di Franco Lanocita, ha risposto alle recenti proposte avanzate da esponenti civici legati a Vincenzo De Luca, mettendo in discussione sia la gestione storica dei regolamenti sia la sostenibilità economica di nuove infrastrutture sanitarie per gli animali. Gestione normativa e criticità del servizio pubblico veterinario. Il dibattito si è acceso sulla questione di un regolamento comunale dedicato alla protezione degli animali domestici, un documento che risulta già in vigore a Salerno dal 2014.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, scontro sulla tutela animali: il M5S sfida il piano De Luca

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