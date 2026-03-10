Avellino | gli avvocati penalisti disertano le udienze e accusano i giudici di fare propaganda referendaria

Gli avvocati penalisti di Avellino hanno deciso di non partecipare alle udienze dal 17 al 20 marzo, proclamando un'astensione di quattro giorni. La decisione è stata presa dalla Camera Penale Irpina e riguarda tutte le sessioni programmate in quel periodo. Questa scelta è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in una protesta contro le modalità di gestione delle sedute da parte dei giudici.

La Camera Penale Irpina ha proclamato l'astensione dalle udienze per quattro giorni, dal 17 al 20 marzo. Ma il primo giorno di stop non sarà di semplice attesa: martedì è convocata l'assemblea dei soci, chiamata a deliberare sulle iniziative da adottare in risposta a due distinte vicende che coinvolgono magistrati in servizio presso il tribunale di Avellino. La questione più recente riguarda presunti comportamenti di propaganda politica tenuti da alcuni magistrati nelle settimane precedenti il referendum costituzionale. La denuncia è stata resa pubblica la scorsa settimana dai componenti del Direttivo della Camera Penale Irpina