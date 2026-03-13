LA7 SI FERMA! SCIOPERO CONTRO CAIRO | I MOTIVI E LE TENSIONI IRRISOLTE

La7 si ferma a causa di uno sciopero indetto contro il gruppo Cairo. La decisione coinvolge il personale del canale, che protesta per questioni legate alle condizioni di lavoro e alla gestione aziendale. Non ci sono ancora dettagli sui tempi di ripresa delle trasmissioni, mentre le tensioni tra i dipendenti e la proprietà continuano a creare fermento all’interno della rete.

La7 sta vivendo un periodo d’oro. Ascolti in continua crescita, credibilità dell’informazione eppure dietro le quinte il clima è tutt’altro che sereno. Il colpevole? Urbano Cairo. Non siamo ancora arrivati agli striscioni “Cairo vattene” e “Cairo vendi”, ben noti ai tifosi del Torino, ma poco ci manca. A La7 dove si gongola per i successi di Mentana, Gruber, Formigli e degli altri volti dell’emittente, al tempo stesso c’è grande tensione sulle retribuzioni. E così arriverà, le date ancora non sono state comunicate, lo sciopero che non sarà solo di 24 ore, annuncia una durissima nota dell’assemblea dei giornalisti di La7. Problemi non nuovi e mai risolti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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