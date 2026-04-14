Salerno il piano di Marenghi | industria e decoro per il futuro

A Salerno, il candidato che guida la coalizione di partiti ha presentato le priorità per la città in vista delle prossime elezioni. Tra i temi principali ci sono lo sviluppo industriale e il decoro urbano, con un occhio alle esigenze di crescita e miglioramento della qualità della vita. La proposta si concentra su progetti di ammodernamento e interventi per valorizzare il territorio.

Gherardo Maria Marenghi, il candidato che guida la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati, ha delineato le linee guida per lo sviluppo della città di Salerno in vista delle prossime consultazioni elettorali. Durante un recente confronto televisivo, l’accademico ha presentato un progetto programmatico che mira a trasformare il tessuto urbano e produttivo del territorio, puntando su una gestione partecipativa che coinvolga direttamente le categorie economiche locali. Un modello di sviluppo basato sulla diversificazione produttiva. Il cuore della strategia proposta da Marenghi risiede nel superamento di un sistema economico troppo sbilanciato verso il solo settore ricettivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, il piano di Marenghi: industria e decoro per il futuro Elezioni, Marenghi: “Commercio, industria e rigenerazione urbana al centro del programma per Salerno”Gherardo Maria Marenghi, candidato alla carica di sindaco per la coalizione di centrodestra – Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati... Salerno: Marenghi, l’avvocato che sfida il centrodestraLa corsa al Palazzo di Città di Salerno si sta definendo con la designazione di Gherardo Maria Marenghi come il candidato del centrodestra, un...