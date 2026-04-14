Paper-week flash mob creativo e partecipato | il video

Stamattina in Piazza della Libertà si è svolto un flash mob legato alla Paper-Week, coinvolgendo numerosi partecipanti. L’evento, caratterizzato da un’idea creativa, ha visto la partecipazione di persone di diverse età che hanno preso parte in modo attivo. È stato realizzato un video che documenta l’intera iniziativa, mostrando i momenti più significativi dell’evento.

Si è tenuto stamattina in Piazza della Libertà un flash mob creativo e partecipato in occasione del Paper-Week. La piazza si è trasformata in un set a cielo aperto grazie alla scenografia ideata dall’art director Gigi Pacifico, realizzata con libri, quaderni e materiali in carta raccolti nelle.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Settimana della Carta: flash mob creativo in piazza della Libertà per la PaperWeek Milano, flash mob PETA contro l'uso delle pellicce durante la Fashion WeekArmati di clave e avvolti in pellicce finte, un gruppo di “cavernicoli” della PETA si è riunito a Piazza San Babila martedì, nella giornata di...