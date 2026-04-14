Salerno flash mob di carta in piazza | l’arte che rigenera la città

Questa mattina, piazza della Libertà a Salerno si è animata con un grande flash mob di carta, un evento che ha coinvolto numerosi partecipanti e artisti locali. L’iniziativa, parte della settimana dedicata all’arte della carta, ha trasformato temporaneamente lo spazio pubblico in un laboratorio a cielo aperto. La manifestazione ha visto la creazione di installazioni e figure realizzate interamente con materiali cartacei, attirando l’attenzione di cittadini e passanti.

Piazza della Libertà a Salerno si è trasformata questa mattina, martedì 14 aprile 2026, in un immenso laboratorio creativo all'aperto per celebrare la Paper-Week. Attraverso un flash mob che ha coinvolto studenti, associazioni e cittadini, la città ha dato prova di come il recupero della carta possa diventare un motore di coesione sociale e un modello pratico di economia circolare. L'intera area centrale è stata riallestita grazie alla visione artistica di Gigi Pacifico, l'art director che ha or .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, flash mob di carta in piazza: l’arte che rigenera la città Leggi anche: Salerno, flash mob in Piazza della Libertà: 5mila libri per la PaperWeek Leggi anche: Salerno, grande successo per il flash mob di Paper Week in Piazza della Libertà