Sala risponde a Renzi | sì ai programmi ma resta fedele al PD

Il sindaco di Milano ha risposto alle richieste di Matteo Renzi, confermando il suo sostegno ai programmi del partito di appartenenza. Ha sottolineato di voler rimanere fedele al Partito Democratico, nonostante le proposte di un nuovo perimetro riformista siano state avanzate. La discussione riguarda la collocazione politica del sindaco e le possibili alleanze in vista delle prossime sfide elettorali.

Beppe Sala definisce la propria posizione politica in seguito alle recenti sollecitazioni ricevute da Matteo Renzi, legati alla costruzione di un nuovo perimetro riformista. Il sindaco di Milano ha chiarito di voler offrire supporto programmatico senza però allontanarsi dalla propria identità di elettore del Partito Democratico, mentre si delineano i contorni del suo futuro al termine dell’attuale mandato decennale. La strategia della quarta gamba e il ruolo di garante proposto da Renzi. Sabato scorso, nella capitale romana, è stato dato il via ufficiale a un progetto che mira a ridisegnare i confini del centrosinistra. Matteo Renzi ha presentato le cosiddette primarie delle idee, un’iniziativa volta a strutturare un nuovo contenitore riformista che fungerebbe da quarta componente della coalizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sala risponde a Renzi: sì ai programmi, ma resta fedele al PD Largo ai giovani, Giulia Fedele (FI) e Andrea Belegni (Pd): sul referendum idee valide ma agli oppostiANCONA – Stando a un po’ tutte le agenzie di sondaggi, la rivelazione di questo referendum sono stati i giovani, con la fascia d’età tra i 18 e i 35... Leggi anche: Matrimoni in calo, ma la Sicilia resta fedele al rito religioso: nozze, separazioni e divorzi in diminuzione Quando si parla di sanità la gente risponde… e pure benissimo! Ieri pomeriggio sala strapiena complimenti agli organizzatori dei Riformatori Sardi - Liberaldemocratici per questo progetto Franco Meloni Pierpaolo Vargiu Un incontro pacato e serio con un t - facebook.com facebook