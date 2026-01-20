Matrimoni in calo ma la Sicilia resta fedele al rito religioso | nozze separazioni e divorzi in diminuzione
In Sicilia, i matrimoni celebrati con rito religioso rappresentano ancora una maggioranza rispetto a quelli civili, con una quota del 74% nel 2024. Nonostante una generale diminuzione delle nozze, separazioni e divorzi, l’Isola mantiene una tradizione radicata nel rito religioso, differenziandosi dal Nord Italia, dove la maggior parte delle nozze sono civili. Questi dati riflettono un mutamento nelle scelte matrimoniali e nelle tradizioni locali.
Sicilia terra di nozze. con benedizione. Nel 2024, infatti, solo il 26% dei matrimoni celebrati nell’Isola è civile, a differenza del Nord Italia, dove la quota supera il 58%. Eppure, in Italia nel complesso, i matrimoni continuano a calare: 173.272 nel 2024, con un -5,9% rispetto al 2023. Il.🔗 Leggi su Messinatoday.it
