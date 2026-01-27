Lavori stradali nel quartiere di Saione

La manutenzione stradale nel quartiere di Saione comporta modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione veicolare, in vigore dalle 8:30 alle 19:00. Sono previste variazioni per garantire la sicurezza e l’efficienza dei lavori senza eccessivi disagi per residenti e utenti della strada. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali e di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Prosegue la manutenzione stradale in zona Saione con modifiche alla sosta e alla circolazione in orario 8:30 – 19:00.Via Isonzo: giovedì 29 gennaio chiusa al transito, venerdì 30 e sabato 31 divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e restringimento di carreggiata.Via Piave: giovedì 29.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Saione Lavori stradali in zona Saione, prosegue la manutenzione Sono in corso lavori di manutenzione stradale nella zona Saione ad Arezzo. Controlli stradali e antidroga della Polizia Locale nel quartiere San Leonardo Nel quartiere San Leonardo, nel pomeriggio di ieri, si sono svolti controlli stradali e antidroga effettuati dalla Polizia Locale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Saione Argomenti discussi: Sei milioni di euro per rifare strade e marciapiedi a Tor Sapienza: tutte le vie interessate; ZTL attiva da Pisa-Milan nel quartiere di Porta a Lucca durante le gare casalinghe del Pisa Sporting Club: si entra nell’ultima fase dei lavori; Cantiere a Perugia, operai al lavoro per la bitumatura di via Piero della Francesca; Nuovo look per via Manzoni, continuano i lavori: allestito il cantiere nel quarto isolato. Lamezia, decoro urbano e sicurezza in città: partono lavori per videosorveglianza, potatura alberi e viabilitàLamezia Terme – Dai lavori stradali legati all’implementazione della rete di videosorveglianza in diversi punti della città, alla riqualificazione della viabilità nel quartiere di San Teodoro, alla po ... lametino.it Bari, lavori nel Tribunale al Libertà: lunghissime code, un concerto di clacson e multe a rafficaIl comitato: «La comunicazione su lavori e disagi non è stata chiara». Code in città anche in strada San Giorgio. Ansia da Brt In via Brigata Regina: si perderanno molti posti auto ... lagazzettadelmezzogiorno.it LAVORI STRADALI - Il cantiere avrà la durata di circa sei mesi, durante i quali sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico - facebook.com facebook #Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: comune.firenze.it/novita/avvisi/… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.