Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi

Nel 2025, l'export agroalimentare italiano si avvicina a 73 miliardi di euro, con i primi undici mesi che registrano quasi 67 miliardi (+5%). Crescono anche il valore aggiunto agricolo e la produzione dell'industria alimentare, rispettivamente dello 0,6% e del 4,5%. Questi dati indicano un andamento positivo del settore, confermando l'importanza dell'agroalimentare per l'economia italiana.
Nei primi undici mesi del 2025 le vendite estere agroalimentari sfiorano 67 miliardi di euro (+5%), con segnali positivi anche sul fronte del valore aggiunto agricolo (+0,6% nel terzo trimestre 2025 rispetto al terzo trimestre 2024) e della produzione dell'industria alimentare (+4,5% nei primi nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024). Nel complesso, l'andamento dei flussi lascia prevedere una chiusura d'anno che possa assestarsi intorno ai 73 miliardi di euro, segnando un nuovo record.
Agroalimentare, ottima performance dell’export nel terzo trimestre 2025Nel terzo trimestre del 2025, l’export del settore agroalimentare italiano ha registrato una crescita significativa, contribuendo a una crescita complessiva del Pil dello 0,6% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.
I dati del Report Agrimercati ISMEA – III trimestre 2025 confermano la solidità e la dinamicità dell'agroalimentare italiano. L'export cresce e raggiunge 67 miliardi di euro nei primi 11 mesi dell'anno, con una stima di 73 miliardi a fine 2025.
