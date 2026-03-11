Abruzzo | export a 9,96 miliardi +6,9% nel 2025

Nel 2025, l'Abruzzo ha registrato un totale di esportazioni pari a 9,96 miliardi di euro, superando così la soglia dei dieci miliardi. La crescita rispetto all'anno precedente si attesta al 6,9 per cento. La regione ha mantenuto un ritmo costante di espansione nei flussi commerciali, consolidando la propria presenza sui mercati internazionali.

La regione abruzzese ha superato nel 2025 la soglia dei dieci miliardi di euro nelle esportazioni, raggiungendo un totale di 9,96 miliardi. Questa performance rappresenta un incremento del 6,9% rispetto all’anno precedente, con un guadagno netto di oltre 643 milioni di euro che colloca l’Abruzzo tra le realtà più dinamiche del panorama nazionale. Mentre le tensioni geopolitiche in Medio Oriente proiettano ombre sull’economia globale e sul turismo d’affari, i dati ufficiali fotografano una regione resiliente che non solo resiste alle pressioni esterne, ma ne approfitta per espandere i propri mercati. La crescita è trainata principalmente dalle vendite verso i paesi extra Unione Europea, dove il volume degli scambi è balzato del 13,4%, contro un modesto aumento dello 0,9% verso i ventisette stati dell’UE. 🔗 Leggi su Ameve.eu

