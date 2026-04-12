Durante il concerto al Coachella, Sabrina Carpenter ha pronunciato una battuta che ha suscitato reazioni online. Successivamente, l’artista ha pubblicato delle scuse rivolgendosi ai fan, spiegando di aver compreso meglio il significato di una particolare espressione del pubblico. La cantante ha affrontato le critiche relative alla sua reazione a un urlo durante la performance, rispondendo con parole rivolte a chiarire l’accaduto.

Sabrina Carpenter ha risposto alle critiche ricevute online riguardo alla sua reazione a un urlo particolare, proveniente dal pubblico durante la sua esibizione al Coachella di venerdì sera. La popstar non sapeva si trattasse del suono vocale vibrante noto come Zaghrouta, un canto comune a diverse culture che ha lo scopo di onorare e celebrare. Alcuni ricorderanno che Shakira si espresse in questo modo durante la sua esibizione all’intervallo del Super Bowl del 2020. La cantante, che è per metà colombiana e per metà libanese, ha voluto così rendere omaggio alle sue radici mediorientali. La Zaghrouta è spesso usata dalle donne in Medio Oriente e Nord Africa per esprimere gioia e, come spiegato dalla risorsa educativa Arab America, “si può descrivere in italiano come ‘ululato’.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter si scusa per la sua battuta infelice al Coachella: “Ora so cos’è una Zaghrouta”

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