Giulia Michelini a Belve | Ho provato l’ayahuasca ho avuto le visioni Spesso rutto è liberatorio

Nella seconda puntata di Belve, andata in onda il 14 aprile su Rai2, l’attrice ha raccontato di aver provato l’ayahuasca e di aver avuto visioni durante l’esperienza. Ha anche parlato di episodi di rutto, definendoli liberatori. In quell’occasione, ha condiviso dettagli sulla sua maternità a 19 anni, affermando che senza suo figlio si sarebbe sentita persa. L’intervista si è caratterizzata per toni diretti e confessioni personali.