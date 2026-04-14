Giulia Michelini a Belve | Ho provato l’ayahuasca ho avuto le visioni Spesso rutto è liberatorio
Nella seconda puntata di Belve, andata in onda il 14 aprile su Rai2, l’attrice ha raccontato di aver provato l’ayahuasca e di aver avuto visioni durante l’esperienza. Ha anche parlato di episodi di rutto, definendoli liberatori. In quell’occasione, ha condiviso dettagli sulla sua maternità a 19 anni, affermando che senza suo figlio si sarebbe sentita persa. L’intervista si è caratterizzata per toni diretti e confessioni personali.
Ospite della seconda puntata di Belve, in onda martedì 14 aprile su Rai2, Giulia Michelini regala a Francesca Fagnani un’intervista fuori controllo: dalle esperienze lisergiche in Oriente fino alla confessione sulla maternità a 19 anni: "Senza mio figlio mi sarei persa".🔗 Leggi su Fanpage.it
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