In Ucraina due milioni tra soldati morti e feriti in guerra il generale | Fallimento strategico della Russia

In Ucraina, sono già due milioni i soldati morti o feriti a causa del conflitto. Secondo uno studio del CSIS, Putin avrebbe perso almeno 1,2 milioni di soldati. Il generale Mick Ryan, esperto di guerra, spiega a Fanpage che si tratta di un fallimento strategico per la Russia. La situazione sul campo è grave e il numero di vittime cresce di giorno in giorno.

Putin ha perso 1,2 milioni di soldati, calcola uno studio CSIS. Il generale Mick Ryan, ricercatore sul campo per l'istituto, a Fanpage.it: "L'esercito russo è solo parzialmente efficace, il Cremlino non può raggiungere i suoi obiettivi".

