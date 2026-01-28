Ucraina-Russia il rapporto choc | da inizio guerra 1,8 milioni di soldati morti feriti e dispersi
Da inizio guerra, quasi 1,8 milioni di soldati tra russi e ucraini sono stati uccisi, feriti o dispersi. I numeri sono impressionanti e mostrano la dura realtà sul campo di battaglia, lontano dai discorsi ufficiali. La guerra continua con enormi perdite da entrambe le parti, senza segni di tregua in vista.
(Adnkronos) – In quasi quattro anni di guerra in Ucraina quasi 1,8 milioni di militari russi e ucraini sono rimasti uccisi, feriti o sono dichiarati dispersi. E' questo il bilancio choc contenuto nello studio pubblicato dal Center for Strategic and International Studies, con sede a Washington, e ripreso dal New York Times. Lo studio riporta,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Zelensky: "A ottobre record di soldati russi morti da inizio guerra"
Guerra Ucraina-Russia, notte di droni e stragi nel Kherson: decine di morti, bambini tra i feriti
Nella notte, la regione di Kherson è stata teatro di nuovi attacchi con droni, causando numerose vittime e feriti, tra cui bambini.
