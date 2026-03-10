L'Unione europea ha espresso forte disapprovazione per la partecipazione degli artisti russi alla Biennale di Venezia, dichiarando che questa apertura rappresenta una decisione inaccettabile. La posizione arriva in seguito alle recenti decisioni degli organizzatori e potrebbe portare a conseguenze sui finanziamenti europei destinati all’evento. La polemica riguarda esclusivamente la presenza degli artisti russi alla manifestazione.

Durissima presa di posizione dell'Unione europea contro la presenza degli artisti russi alla Biennale di Venezia. "Condanniamo fermamente la decisione della Fondazione Biennale di consentire alla Russia di riaprire il suo padiglione nazionale alla 61a Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia del 2026 - scrivono in una nota la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, responsabile per Sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia, Henna Virkkunen, e il commissario europeo per l’Equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, Glenn Micallef -. La Commissione Europea ha espresso una posizione chiara in merito all'illegale guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Biennale Venezia, l'Ue condanna l'apertura alla Russia e minaccia lo stop ai fondi

