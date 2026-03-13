Venezia fondi Ue bloccati alla Biennale se partecipa la Russia

La Biennale di Venezia potrebbe perdere i fondi europei perché ci sono artisti russi tra i partecipanti. Le autorità europee hanno deciso di bloccare le risorse se la Russia rimane coinvolta nell'evento. La decisione riguarda i finanziamenti destinati alla manifestazione e rischia di influenzare il suo svolgimento. La questione riguarda la partecipazione ufficiale di artisti russi alla mostra veneziana.

La Biennale di Venezia rischia di perdere i finanziamenti europei a causa della partecipazione della Russia. La Commissione UE ha affermato che sospenderà la sovvenzione di due milioni di euro se gli organizzatori del festival di arte contemporanea andranno avanti con la proposta. La commissione ha ribadito che qualsiasi violazione degli standard etici da parte della Biennale verrebbe considerata una violazione del contratto, con conseguente sospensione dell'accordo e dell'erogazione dei fondi. Il portavoce della Commissione, Thomas Régnier, ha affermato di non poter anticipare la decisione degli avvocati dell'Unione europea in merito alla rescissione del contratto, ma ha sottolineato che la decisione di includere la Russia non è in linea con i valori e gli standard etici europei. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezia, fondi Ue bloccati alla Biennale se partecipa la Russia Articoli correlati Biennale Venezia, l'Ue condanna l'apertura alla Russia e minaccia lo stop ai fondiDurissima presa di posizione dell'Unione europea contro la presenza degli artisti russi alla Biennale di Venezia. Leggi anche: La Russia torna alla Biennale di Venezia, protestano 22 ministri europei: «È inaccettabile». E l’Ue minaccia di tagliare i fondi Approfondimenti e contenuti su Venezia fondi Ue bloccati alla Biennale... Discussioni sull' argomento Sul litorale veneto tornano i turisti tedeschi, camping pieni al 70% e prenotazioni negli hotel; Russia alla Biennale di Venezia, l’Ue attacca: Decisione inaccettabile, a rischio i fondi europei. La partecipazione russa alla Biennale, la Commissione Ue conferma: fondi sospesi o cancellatiIl contributo destinato all’istituzione culturale presieduta da Pietrangelo Buttafuoco ammonta a circa 2 milioni di euro ... rainews.it La Commissione Ue critica la Biennale di Venezia per l’inclusione della Russia, possibile sospensione dei fondiLa Commissione Ue critica la Biennale di Venezia per l'inclusione della Russia, possibile sospensione dei fondi Leggi su Agenzia Nova ... agenzianova.com PM10: CONFERMATO A VENEZIA IL LIVELLO DI ALLERTA 1 “ARANCIO” PER LE POLVERI SOTTILI VENEZIA – L’aria resta sotto osservazione. Sul territorio comunale di Venezia è stato confermato il livello di allerta 1 – “Arancio” per la concentrazione di PM - facebook.com facebook Orgogliosi di essere Ambasciatori della Regione Friuli Venezia Giulia in Italia e nel mondo Proud to be Ambassador of the Friuli Venezia Giulia Region in Italy and around the world #InsiemeFinoAl2029 x.com