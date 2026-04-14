Ruspa impazzita travolge una casa | paura ad Atri tragedia sfiorata

A Atri, nel Teramano, un mezzo da cantiere ha perso il controllo e si è schiantato contro un’abitazione. L’incidente ha provocato paura tra i residenti, ma non si sono registrate vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause dello scontro. La zona è stata messa sotto osservazione, mentre si valuta l’entità dei danni alla casa coinvolta.

Teramo - Un mezzo da cantiere perde il controllo e finisce contro un’abitazione, momenti di forte tensione ma nessuna vittima nel Teramano, accertamenti in corso. Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio ad Atri, in provincia di Teramo, dove una pala meccanica è uscita improvvisamente dalla carreggiata finendo contro un’abitazione. L’episodio si è verificato in località Cagno, intorno alle ore 13, quando il mezzo, impegnato in attività di movimento terra, ha perso stabilità lungo il margine stradale. Secondo le prime ricostruzioni, la ruspa avrebbe imboccato accidentalmente un tratto in pendenza, iniziando a rotolare lungo un pendio fino a impattare violentemente contro la facciata di una casa.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Ruspa impazzita travolge una casa: paura ad Atri, tragedia sfiorata Leggi anche: Suv ad alta velocità travolge un'auto della scuola guida: sfiorata l'ennesima tragedia Leggi anche: Impenna in piazza e travolge una donna: tragedia sfiorata