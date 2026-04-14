Impenna in piazza e travolge una donna | tragedia sfiorata
Un evento che avrebbe dovuto essere di festa si è trasformato in un incidente grave in piazza. Una donna è rimasta coinvolta quando una moto ha perso il controllo e l’ha travolta, provocandole ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. La scena si è svolta davanti a molte persone, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorritori.
Doveva essere un momento di festa e passione per le due ruote. Si è trasformato invece in un incidente violento, con una donna ferita e portata d’urgenza in ospedale. È successo domenica in piazza Fiera a Trento, al termine della tradizionale benedizione delle moto.Quando ormai gran parte dei.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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