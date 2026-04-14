Impenna in piazza e travolge una donna | tragedia sfiorata

Un evento che avrebbe dovuto essere di festa si è trasformato in un incidente grave in piazza. Una donna è rimasta coinvolta quando una moto ha perso il controllo e l’ha travolta, provocandole ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. La scena si è svolta davanti a molte persone, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorritori.