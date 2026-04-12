Rugby Perugia travolge Siena | al ‘Percorso Verde’ finisce 44-10

Nel campionato di rugby, la squadra di Perugia ha ottenuto una vittoria significativa contro Siena con il punteggio di 44-10. La partita si è disputata al ‘Percorso Verde’, dove la formazione di Bester e De Angelis ha dominato l'incontro, riscattando la sconfitta precedente contro Alto Lazio. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi locali, che hanno assistito a un’ottima prestazione della squadra di casa.

Il Rugby Perugia riscatta la sconfitta contro Alto Lazio e torna a far sorridere i propri tifosi. Al ‘Percorso Verde’ la squadra di Bester e De Angelis ha liquidato agevolmente la pratica Siena. 44 a 10 il risultato finale, nel contesto di una partita a senso unico dove Perugia ha dimostrato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Rugby. Banca Centro Cus Siena detta legge e supera Perugia. Al ’Masone’ va in scena una partita ad alto ritmoAl ‘Masone’, in una partita intensa, vera, giocata ad alto ritmo e senza un attimo di tregua, il Banca Centro Cus Siena supera 38-28 il Rugby... Perugia, uomo investito al percorso verde: ricoverato in terapia intensivaResta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia il 55enne che nella mattinata di ieri è stato investito al percorso verde di Pian di... Rugby Perugia: il bilancio della prima parte della stagione