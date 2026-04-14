Rue Oberkampf live a Messina Retronouveau – 11 Aprile 2026

Il 11 aprile 2026, il locale Retronouveau di Messina ha ospitato il concerto dei Rue Oberkampf, che hanno eseguito il loro live davanti al pubblico presente. Durante l’evento, sono state scattate fotografie e scritta una recensione sulla serata. La performance si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti segnalati. La serata ha visto una partecipazione numerosa di appassionati della band.

I Rue Oberkampf infiammano live il Retronouveau di Messina (11 aprile 2026). Foto e recensione della serata. Indice. Rue Oberkampf live a Messina. Le foto della serata. Rue Oberkampf live a Messina. Sicuramente il fulcro dei concerti dei Rue Oberkampf (stasera in duo) passa attraverso la sensazione tattile che una musica apparentemente “fredda” come l’elettronica diventi, con le performance del duo tedesco, una bolgia di calore industriale. Fattore chiave è la voce di Julia de Jouy e la sua capacità di passare da un distacco glaciale a un’intensità viscerale. L’altra caratteristica fondamentale è il continuo cambiamento di lingua e di voce: dalla marzialità dei brani in tedesco alla sensualità dei brani in francese, passando per quelli in inglese, funzionali al sound EBMsynth-pop.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Rue Oberkampf live a Messina (Retronouveau) – 11 Aprile 2026 Leggi anche: Sabato 11 Aprile 2026 Live Rai Sport: in diretta Pallavolo Maschile, Volley Femminile e Rugby Eddie Brock a Maida: live gratuito e autografi l’11 aprileEddie Brock sarà ospite del Centro Commerciale Due Mari a Maida sabato 11 aprile alle ore 18, per un evento che prevede un concerto ridotto e una...