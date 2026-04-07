Sabato 11 aprile alle 18, un noto artista sarà presente nel Centro Commerciale Due Mari a Maida per un evento gratuito. L'iniziativa comprende un concerto di durata ridotta e una sessione di autografi aperta al pubblico. L'evento si svolgerà nel pomeriggio e offre ai fan la possibilità di incontrare l'artista e ottenere una firma.

Eddie Brock sarà ospite del Centro Commerciale Due Mari a Maida sabato 11 aprile alle ore 18, per un evento che prevede un concerto ridotto e una sessione di autografi. L’appuntamento rappresenta il recupero di un incontro precedentemente fissato per lo scorso marzo, che era stato però rimandato a causa di un malessere dell’artista. Il pubblico potrà accedere all’evento gratuitamente, partecipando a un pomeriggio dedicato alla musica e al contatto diretto con l’interprete. Il percorso artistico e l’impatto generazionale di Eddie Brock. La figura di Eddie Brock emerge come uno dei nomi più interessanti della scena contemporanea, capace di dialogare con i giovani attraverso linguaggi moderni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eddie Brock a Maida: live gratuito e autografi l’11 aprile

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