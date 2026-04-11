Sabato 11 Aprile 2026 Live Rai Sport | in diretta Pallavolo Maschile Volley Femminile e Rugby

Sabato 11 aprile 2026, sulla Rai sarà trasmesso in diretta sport di diverse discipline, tra cui pallavolo maschile, volley femminile e rugby. La programmazione comprende eventi di livello nazionale e internazionale, con partite e competizioni in corso o in programma nel corso della giornata. La copertura riguarda sia le gare di campionato che quelle di tornei ufficiali, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire gli incontri live attraverso i canali della Rai Sport.

In vista del weekend, Sabato 11 Aprile 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sabato 11 Aprile 2026 Live Rai Sport: in diretta Pallavolo Maschile, Volley Femminile e Rugby Sabato 24 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Spindleruv Mlyn e Kitzbuehel, Coppa Italia Volley FemminileRai Sport sabato domina il palinsesto con sci alpinotra Coppa del Mondo da Špindler?v Mlýn e Kitzbühel, studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa... LIVE Vallefoglia-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Vero Volley allunga ancora, 11-1519-24 Il servizio di Danesi mette in difficoltà la difesa di Vallefoglia, che non riesce a tenere la palla in campo. Temi più discussi: Ciclismo: Giro del Belvedere; La corsa Play Off non si ferma: nel weekend Gara 3 delle Semifinali; Lube obbligata a invertire la rotta contro Verona. Mercoledì alle 20.30 Gara 2 di Semifinale al Palas; Serie A Elite Maschile: domani in campo Viadana-Rovigo e Vicenza-Biella. Guida tv sabato 11 aprile 2026: cosa vedere stasera in tv?Ecco quello che ci aspetta stasera in tv, la guida tv di sabato 11 aprile 2026, i programmi, film, le serie tv su Rai Mediaset La7 Discovery ... dituttounpop.it Le partite di oggi, sabato 11 aprile 2026: Atalanta-Juve in primo pianoElenco delle partite dell'11 aprile 2026: bivio Champions di scena alla New Balance Arena, il Milan sfida l'Udinese per il secondo posto ... calciomagazine.net Rai Sport Sabato 4 Aprile - Guida alla programmazione, telecronisti, eventi live e streaming Sport in TV oggi Sabato 4 Aprile sulla Rai orari e dirette In vista del weekend, Sabato 4 Aprile 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. S - facebook.com facebook