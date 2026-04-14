Si è avvicinata si è piegata e ha strofinato la sua vagina sulla mia faccia | Ruby Rose torna ad accusare Katy Perry scoppia il caso sui social

Ruby Rose ha accusato pubblicamente Katy Perry di averla avvicinata, piegata e strofinato la sua vagina sul viso dell’attrice, un episodio che risalirebbe a circa vent’anni fa. La vicenda, condivisa sui social, ha riacceso il dibattito intorno a comportamenti inappropriati nel mondo dello spettacolo. La notizia ha suscitato reazioni e commenti tra gli utenti online, portando nuovamente alla ribalta una storia che coinvolge due figure note nel settore.

Un’accusa che scuote il mondo dello spettacolo e riporta sotto i riflettori una vicenda che, secondo il racconto dell’attrice Ruby Rose, affonderebbe le radici in un episodio avvenuto quasi vent’anni fa. Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, l’attrice e modella Ruby Rose ha accusato pubblicamente Katy Perry di una presunta molestia sessuale che sarebbe avvenuta circa vent’anni fa in un nightclub di Melbourne. Le dichiarazioni sono arrivate attraverso il social Threads e hanno immediatamente acceso il dibattito online. Nel suo intervento, Ruby Rose ha scritto: “Katy Perry mi ha aggredito sessualmente al nightclub Spice Market di Melbourne, chi se ne frega di quello che pensa lei.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Si è avvicinata, si è piegata e ha strofinato la sua vagina sulla mia faccia”: Ruby Rose torna ad accusare Katy Perry, scoppia il caso sui social “Mi ha molestata 20 anni fa”: Ruby Rose accusa Katy Perry, scoppia il caso sui socialIn questi giorni di felicità ritrovata accanto al nuovo partner Justin Trudeau, come dimostrano le foto dal Coachella, un fulmine a ciel sereno ha... Katy Perry risponde a Ruby Rose: “Sono menzogne pericoloseLe accuse di violenza sessuale mosse da Ruby Rose nei confronti di Katy Perry hanno innescato una reazione immediata da parte del team della... L'ATTRICE, MODELLA E CONDUTTRICE AUSTRALIANA RUBY ROSE HA ACCUSATO LA POPSTAR KATY PERRY DI... x.com Pop Music. Katy Perry è stata accusata di violenza sessuale dall’attrice Ruby Rose: «Avevo solo poco più di 20 anni. Ora ne ho 40. Ci sono voluti quasi due decenni per dirlo pubblicamente. Anche se sono immensamente grata di essere arrivata fin qui e di av - facebook.com facebook