Rubio avvia negoziati diretti tra Israele e Libano

A Washington si svolgerà un incontro tra rappresentanti di Israele e Libano, segnando l'inizio di negoziati diretti tra i due Paesi. Il Segretario di Stato americano ha avviato il processo negoziale, che mira a trovare un accordo tra le parti. La riunione si inserisce in un contesto di tensione tra i due Stati e rappresenta un primo passo verso possibili sviluppi futuri.

Si terrà a Washington un incontro tra Israele e Libano. Il Segretario di Stato americano avvia negoziati diretti tra i due Paesi. Si terrà a Washington un incontro preparatorio in vista dei potenziali primi negoziati diretti tra Libano e Israele in 43 anni. Secondo quanto riferito, gli USA hanno deciso di accelerare i tempi della mediazione, invitando gli ambasciatori di Israele e Libano a Washington. L’incontro tra l’ambasciatrice libanese negli USA, Nada Mouawad, e il suo omologo israeliano, Yechiel Leiter, che si sono già sentiti telefonicamente il 10 aprile, avviene mentre l’offensiva israeliana in Libano continua, nonostante la tregua israelo-americana in Iran.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Rubio avvia negoziati diretti tra Israele e Libano Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e LibanoIl segretario di Stato americano Marco Rubio parteciperà oggi ai colloqui tra Israele e Libano, ospitando un incontro tra gli ambasciatori dei due... Leggi anche: Libano: Axios, Rubio ospita colloqui diretti Beirut-Israele Il Segretario di Stato americano Rubio ha affermato che gli Stati Uniti sono vicini ad avviare seri colloqui con l'Iran - Axios - facebook.com facebook