Truffa delle aste fantasma in palestra | finto intermediario intascava caparre per iPhone mai consegnati

Un uomo di 47 anni, residente in provincia di Perugia e originario di Padova, è stato portato in tribunale con l’accusa di aver organizzato una truffa attraverso aste online false. Secondo le indagini, avrebbe convinto almeno quattro persone a versare caparre per l’acquisto di iPhone mai consegnati, utilizzando un intermediario fittizio. La vicenda riguarda un sistema di truffe che si è svolto nel contesto di una palestra locale.

Un uomo di 47 anni, originario di Padova, ma residente in provincia di Perugia, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di aver messo in atto un sistema di frodi ai danni di almeno quattro persone, tutte conosciute in una palestra locale. La presunta truffa, che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it "Professionista" della truffa delle caparre, il Tar conferma il daspo urbano: "Nessun motivo apprezzabili per stare in città"Tornava a Perugia, incurante del daspo urbano, per mostrare un appartamento ai clienti, intascare la caparra e sparire. Leggi anche: Fiat Panda fantasma: truffa online, 5.000€ spariti per un’auto mai Si parla di: Dopo il fallimento Gapar: Crediti fantasma e ingiunzioni. La denuncia di due ristoranti. SMS Blaster, l’ultima truffa delle ‘antenne fantasma’ che inondano di messaggi: come funziona e cosa fare per difendersiRoma, 23 settembre 2025 – La tecnologia non è né buona né cattiva, tutto dipende dall’uso che se ne vuole fare. E in questo caso, l’utilizzo ha fini tutt’altro che nobili. Anzi. La nuova frontiera in ... quotidiano.net Come funziona la truffa del pedaggio fantasma in autostrada: attento agli sms trappola, un clic e ti svuotano il contoLa trappola è in un messaggio di 6 righe, ma può costare carissima: Autostrade per l’Italia, risulta un pedaggio non saldato. Importo euro 6,50. Paga in modo sicuro entro il.... Primo segnale ... quotidiano.net