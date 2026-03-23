San Colombano, 23 marzo 2026 – Colpo a segno con la tecnica del “cappotto”. Tutto è successo nel weekend in un locale di San Colombano, in pochi istanti. Il malintenzionato nella mattinata di sabato è entrato in un bar del paese, muovendosi con disinvoltura tra i tavolo e mettendo a segno il furto. Il ladro, un uomo, ha rubato la borsa di una cliente sotto gli occhi degli altri avventori, per poi allontanarsi rapidamente. Sul furto della borsa davanti al cimitero indagano i Carabinieri Il colpo sotto gli occhi dei clienti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si è diretto verso una saletta appartata, fingendo di sedersi a un tavolo. Con un gesto rapido ha quindi afferrato la borsetta di una donna, appoggiata sulla sedia accanto, nascondendola sotto il giubbotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furto lampo in un bar a San Colombano: ruba borsa con la “tecnica del cappotto” sotto gli occhi dei clienti

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